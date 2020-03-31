بالصور.. أنواع المكياج اللازم شراؤها لكل عروس

البلاد – نيفين عباس

تحتار كل عروس فى معرفة أنواع المكياج اللازم شراؤها أثناء تحضيرها للزفاف

ومن المعروف أن المكياج يختلف أنواعه وألوانه بحسب المناسبة، فالمكياج الصباحى غير المكياج المسائى الكثيف المناسب للسهرات والحفلات

نسرد لكِ أنواع المكياج اللازم شراؤها إذا كنتِ مقبلة على الزواج قريباً

برايمر

وهو عبارة عن كريم أو جل يوضع قبل تطبيق المكياج على الوجه لتحسين التغطية وتصغير المسامات وتثبيت المكياج لفترات أطول

بودرة

وهى هامة وضرورية للإستخدام بعد وضع كريم الأساس

غسول مطهر للبشرة

وهو من اللوازم لأنه يحافظ على نقاء البشرة وتخلصها من الشوائب

مصحح للبشرة

وهو ضرورى لأنه يعمل على توحيد لون البشرة

كريم أساس مناسب لنوع بشرتك

وهو أساس جميع أنواع المكياج ويوجد له عدة أنواع وأشكال مناسبة لكل درجات لون البشرة

كونتور

وهو ضرورى ويعمل على تحديد ملامح الوجه وتنحيفه أو تسمينه

كونسيلر

وهو خافى للعيوب ويعمل على إخفاء الهالات السوداء والمسام والبقع

ظلال عيون

عبارة عن مجموعة من الألوان لإعطاء مظهر جذاب للعين ويتوفر بعشرات الألوان والأنواع كالمحتوى على جليتر أو الكريمى أو البودرة

حمرة خدود

وهى ضرورية لإعطاء الدفء لبشرتك ولون جذاب للوجنتين

هايلايتر لامع لإضاءة الخدين

وهو ضرورى لخلق زوايا للوجه وإبراز مناطق معينة منه ويتوفر بعدة أنواع

لون روج مناسب لمكياجك

وهو أساسى لإكتمال إطلالتك

كحل أبيض أو فضي

وهو يستخدم لتحديد أسفل العين لإعطاء إتساع للعيون ومظهر جذاب

كحل أزرق أو أخضر

مناسب تماماً للمكياج الدخانى والترابى ويعطى مظهر مميز

أيلاينر لرسم العيون

وهو لا غنى عنه خاصة لصاحبات العيون الضيقة لأنه يحدد شكل العين ويعطيها إتساع

رموش صناعية

وهى ضرورية لإطلالة مناسبة خاصة فى السهرات المسائية

مثبت مكياج

وهو يعمل على تثبيت المكياج لأطول فترة ممكنة قد تصل إلى 12 ساعة

فرش مكياج

وهى مناسبة لتوزيع المكياج