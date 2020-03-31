البلاد – نيفين عباس

يحتار الكثيرين فى إختيار الهدية المناسبة خاصة للمرأة الحامل، خاصة لأن الهدية للحمال تساهم على تغيير حالتها المزاجية وتنعش حالتها النفسية

وأيضاً تخفف من متاعب الحمل عليها والتفكير والخوف المستمر من ألم الولادة

نستعرض لكِ أفضل الهدايا التى يمكن شراؤها تناسب المرأة الحامل وتفيدها

مخدة الحمل

هدية مفيدة كثيراً للحامل في هذه الفترة، لأنها تمكنها من النوم والجلوس براحة وبأوضاع مختلفة

سلة الحامل

وهى سلة هدايا تحتوى على مستلزمات للحامل ككريم مرطب أو شامبو إلخ

ويمكن أيضاً أن تكون مفيدة فى وضع هدايا للمولود مثل ملابس أو ألعاب أو بودرة وشامبو للأطفال

زيوت طبيعية عطرية

وهى مجموعة زيوت يمكن تقديمها للحامل وتساعدها على الإسترخاء والنوم

مشروبات بدون كافيين

هدية مميزة بالرغم من بساطتها لأنها تعبر عن مدى الإهتمام بتفاصيل الحمل، فالحامل تتجنب تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين