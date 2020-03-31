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الإفراط في تناول الملح يضعف الجهاز المناعي

فرناس حفظيaccess_time7 / شعبان / 1441 هـ      31 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة بون الألمانية ونشرت في مجلة science translational medicine أن الإفراط في تناول الملح يسبب ضعف الجهاز المناعي ويحد من قدرة الجسم على محاربة البكتيريا الضارة والجراثيم  والفيروسات وأهمها فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدراسة إلى أن تأثير تناول 6 جرامات إضافية من الملح يومياً يعادل مفعول وجبتين تحتويان على الأطعمة الجاهزة الدسمة.

ونقل موقع “ديلي ميل” البريطاني عن الاختصاصي المشارك في الدراسة كريستيان كورتس قوله إنها جديدة وتثبت أن الأفراط في استهلاك الملح يضعف جزءا مهما من جهاز المناعة.

وفاجأت هذه النتائج الكثير من الخبراء خصوصا أنها تتعارض مع نتائج دراسات أخرى أشارت إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالملح أتى بنتائج مهمة في ما يتعلق بعلاج العدوى التي تسببها طفيليات جلدية لدى الحيوانات.

vernas hefzy

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