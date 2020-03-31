الإفراط في تناول الملح يضعف الجهاز المناعي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة بون الألمانية ونشرت في مجلة science translational medicine أن الإفراط في تناول الملح يسبب ضعف الجهاز المناعي ويحد من قدرة الجسم على محاربة البكتيريا الضارة والجراثيم والفيروسات وأهمها فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الدراسة إلى أن تأثير تناول 6 جرامات إضافية من الملح يومياً يعادل مفعول وجبتين تحتويان على الأطعمة الجاهزة الدسمة.
ونقل موقع “ديلي ميل” البريطاني عن الاختصاصي المشارك في الدراسة كريستيان كورتس قوله إنها جديدة وتثبت أن الأفراط في استهلاك الملح يضعف جزءا مهما من جهاز المناعة.
وفاجأت هذه النتائج الكثير من الخبراء خصوصا أنها تتعارض مع نتائج دراسات أخرى أشارت إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالملح أتى بنتائج مهمة في ما يتعلق بعلاج العدوى التي تسببها طفيليات جلدية لدى الحيوانات.