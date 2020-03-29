“كبار العلماء”: هجمات الحوثيين تؤكد أنهم خارج السياق الإنساني

وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر هذا اليوم: أن هذه الهجمات العبثية تؤكد المأزق الكبير الذي تعيشه هذه العصابة ومن وراءها النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه المليشيا خارج المسار الإنساني؛ فبينما العالم يتوحد في مواجهة جائحة كورونا تقوم هذه المليشيا بتنفيذ جرائمها المردودة عليها بفضل الله، قال الله تعالى 🙁 ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله).