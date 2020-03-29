بوروسيا دورتموند يفتح مزادًا علنيًا لبيع جوهرة الفريق

قال المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، هانز خوايكم فاتسكه، إن الإدارة لن تقف حائلًا أمام رحيل اللاعب جادون سانشو إذا ما أراد الرحيل في نهاية الموسم.

"You always have to respect what the player wants." Borussia Dortmund CEO Hans-Joachim Watzke says the club will not stand in the way of Jadon Sancho if he wants to leave in the summer. — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 29, 2020

وتحدث فاتسكه إلى يومية “بيلد” الألمانية في مقابلة خاصة، تطرق من خلالها إلى مسألة مستقبل سانشو، الذي تطارده نصف أندية أوروبا.

سانشو (20 عامًا) دولي إنجليزي ينشط في مركز الجناح الهجومي وله 17 هدفًا بينما قدّم 19 تمريرة حاسمة هذا الموسم خلال 35 مباراة.

عطفًا على أدائه في الموسمين الماضيين، فإن سانشو غدا هدفًا رئيسيًا للأندية الإنجليزية، وريال مدريد وبرشلونة، وبايرن ميونيخ ويوفنتوس.

وفد اللاعب إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من أكاديمية مانشستر سيتي صيف 2017 بمبلغ 8 ملايين يورو، والآن وصلت قيمته إلى نحو 130 مليون يورو.

“علينا دائمًا أن نحترم رغبات اللاعب”، هكذا تحدث فاتسكة إلى يومية “بيلد” عن عدم معارضته لرحيل سانشو.

واستدرك حديثه: “رغم هذا فقد قلنا من قبل أزمة كورونا أننا نفضل بقاء اللاعب معنا”.

وواصل: “يمكنني القول بوضوح أنه حتى الأندية الغنية ورغم الأزمة الحالية لن يستطيعوا الحصول على صفقة منا بأقل من قيمتها”

يمتد تعاقد سانشو مع دورتموند حتى صيف 2022 ومن المنتظر أن تلهم كلمات فاتسكه كبار أوروبا على فتح مزاد في الأسابيع المقبلة من أجل اللاعب.