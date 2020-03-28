الرياضة

رونالدو يساهم في مواجهة كورونا..

قرار تاريخي من رونالدو لمحاربة كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time4 / شعبان / 1441 هـ      28 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
كريستيانو رونالدو

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو تخفيض راتبه السنوي رفقة يوفنتوس للمساهمة في محاربة فيروس كورونا المتفشي في إيطاليا.

وبحسب ما نشرته يومية “توتوسبورت” الإيطالية المقربة من أسوار يوفنتوس، فإن رونالدو وبالاتفاق مع قادة الفريق أبلغوا الإدارة بالموافقة على تخفيض الرواتب.

يتفاضى اللاعب قرابة 31 مليون يورو كأجر سنوي، بينما سيتنازل عن 3.8 ملايين يورو للإدارة لتخصيصها في مواجهة الأزمة الحالية.

سجلت إيطاليا في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة فقط ما يربو على ألف حالة وفاة، في أسوأ حصيلة على الإطلاق منذ تفشي الفيروس.

مساهمات اللاعب امتدت إلى بلده البرتغال، إذ تبرع بأجهزة تنفس اصطناعي ومعدات طبية في مدينة ماديرا مسقط رأسه.

 

محمد ابو الوفا

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