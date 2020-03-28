قرار تاريخي من رونالدو لمحاربة كورونا

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو تخفيض راتبه السنوي رفقة يوفنتوس للمساهمة في محاربة فيروس كورونا المتفشي في إيطاليا.

Cristiano Ronaldo will lower his annual salary by €3.8m to help Juventus pay the wages of other staff, according to Tuttosport 💪 pic.twitter.com/uch7VMOaDg — Goal (@goal) March 28, 2020

وبحسب ما نشرته يومية “توتوسبورت” الإيطالية المقربة من أسوار يوفنتوس، فإن رونالدو وبالاتفاق مع قادة الفريق أبلغوا الإدارة بالموافقة على تخفيض الرواتب.

يتفاضى اللاعب قرابة 31 مليون يورو كأجر سنوي، بينما سيتنازل عن 3.8 ملايين يورو للإدارة لتخصيصها في مواجهة الأزمة الحالية.

سجلت إيطاليا في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة فقط ما يربو على ألف حالة وفاة، في أسوأ حصيلة على الإطلاق منذ تفشي الفيروس.

مساهمات اللاعب امتدت إلى بلده البرتغال، إذ تبرع بأجهزة تنفس اصطناعي ومعدات طبية في مدينة ماديرا مسقط رأسه.