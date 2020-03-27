 صراع «كوفيد» ينتقل إلى مجلس الأمن

تجددت الاتهامات المتبادلة بين أمريكا والصين حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن هذه المرة ليس عبر وسائل الإعلام، إنما بشكل رسمي داخل مجلس الأمن، إذ أثار الفيروس خلافا عميقا بين الدولتين، بسبب إصرار واشنطن على نسب هذا الفيروس لبكين، وتضمين مشروع قرار أممي نصا واضحا بهذا الشأن.

ونقلت شبكة “أن بي سي” عن 4 دبلوماسيين لم تسمهم، قولهم إن الولايات المتحدة تصر على تضمين نص قرار مجلس الأمن الذي يتم التشاور بشأنه حاليا عبارة “الأصول الصينية لفيروس كورونا”، بينما واجه الدبلوماسيون الصينيون إصرار أمريكا بغضب كبير، وفي الوقت ذاته، يحاولون إدراج إشارة واضحة في نص القرار والإعلان عن “جهود الصين الجبارة لاحتواء الفيروس”.

واتهم الدبلوماسيون الصينيون أمريكا بـ”نشاط غير مسؤول”. وقالوا “نحن مندهشون من قرار الولايات المتحدة اغتنام هذه الفرصة لتسييس تفشي (الوباء) وتوجيه الاتهامات ضد الصين، التي نعترض عليها بشدة. هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة تسميم خطير لجو التعاون العالمي”.



وبدأت المفاوضات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إعلان وقرار مشتركين حول الفيروس التاجي، إلا أنها تعثرت بسبب إصرار الولايات المتحدة على الإشارة مباشرة إلى أن الفيروس نشأ في ووهان بالصين، وأن (الوباء) بدأ من هناك.

وفي سياق انتشار الفيروس ارتفعت الإصابات بشكل جامح في ولاية نيويورك التي أعن حاكمها آندرو كوومو، تسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 الماضية، بينما سجلت الصين 6 حالات وفاة إضافية ليرتفع الإجمالي إلى 3287 حالة، والإصابات إلى 81285 شخصا، بينما تعافى 74,051 شخصا.

وفي بريطانيا سُجلت 43 وفاة جديدة بإجمالي 465 حالة، وأكبر زيادة في الإصابات بـ1542 حالة في يوم واحد لتصل إلى إجمالي 9529 مصابا، وارتفعت الإصابات في إيطاليا إلى 74386، والوفيات إلى 7503 بعد تسجيل 683 وفاة جديدة، فيما ارتفعت الوفيات في فرنسا إلى 1331 حالة، بعد تسجيل 231 وفاة جديدة أمس، وبلغ عدد المصابين 25233 حالة، وإسبانيا 4089 وفاة، منها 655 جديدة، والنمسا 5880 إصابة، و34 وفاة، وإيران 29,406 إصابة منها 2389 جديدة، و2,234 وفاة، وإندونيسيا 893 حالة، بعد تسجيل 103 إصابات جديدة، وروسيا 658 إصابة، وفلسطين 83 حالة، والكويت 208 حالات بعد 13 إصابة جديدة وتعافي 6 حالات، وكوريا 9241 إصابة، 104 منها جديدة، وتايلاند 1045 حالة، وألمانيا 36508 حالات إصابة،

فيما توفي 198 شخصا، والهند 649 حالة، ونيوزيلندا 283 حالة، منها 78 جديدة، والأرجنتين 502 حالة، منها 117 جديدة، والبرازيل 2433 إصابة، 57 منها جديدة. إلى ذلك، فرضت فلندا قيود على السفر، وقررت العراق تمديد حظر التجوال إلى 11 إبريل للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.