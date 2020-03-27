خبير أمريكي يحذر: كورونا قد يصبح موسمياً

واشنطن – وكالات

حذر مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من تحول فيروس كورونا إلى موسمي، فاتحا في الوقت ذاته بارقة أمل لملايين الناس التي تشعر بالخوف من الفيروس عندما ألمح إلى أن الطقس البارد مناسب أكثر من الطقس الحار والرطب لـ”كوفيد 19″.

وقال فاتشي خلال المؤتمر صحفي دوري لخلية الأزمة في الولايات المتحدة بشأن كورونا، وفقا لوكالة “فرانس برس”، إن “كوفيد 19” قد يعود في دورات موسمية، مشددا على الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة. من جهة ثانية, ناشدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا عدة حول العالم، لمنحها أو بيعها مستلزمات طبية، مثل مطهر اليدين وأجهزة التنفس، لمكافحة جائحة فيروس كورونا المتسارعة. وحددت وزارة الخارجية الأمريكية، 25 مستلزما، طالبة من الدبلوماسيين أن يطلبوا من دولهم المضيفة الحصول على هذه الإمدادات، في وقت ارتفع عدد المصابين بالفيرس إلى 68,573 شخصا، بينما توفي أكثر من 1.036 شخصا.