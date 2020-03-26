بعد 3 سنوات.. عبد الحق نوري يستفيق من الغيبوبة

استفاق واعد فريق أياكس أمسترادم الهولندي، عبد الحق نوري، من غيبوبته التي انتابته منذ 3 سنوات.

سقط اللاعب المغربي مغشيًا عليه أمام فيردربريمن في أحدى المباريات الودية في الثامن من يوليو 2017، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين.

بحسب ما أوردته إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية نقلًا عن مصادر هولندية مقربة من اللاعب، فإن نوري (22 عامًا) استعاد وعيه بشكل متقدم لأول مرة.

وتحدث أخيه إلى برنامج متلفز هولندي يدعى “DWDD” قائلًا: “إنه في حالة جيدة الآن، لم يعد في الغيبوبة، لقد استفاق”.

وأضاف: “إنه يأكل ويعطس بين الحين والآخر ويمكنه التواصل معنا عبر تحريك حاجبيه، لكنه لا يستطيع التحرك من السرير ويعتمد علينا في كل شيء”.

كان نوري أحد المواهب الصاعدة في أكاديمية أياكس وظهر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبينما كان الجميع ينتظر منه مستقبل مشرق، نال منه المرض.

زملاء اللاعب السابقين اختاروا ارتداء القميص رقم “34” الخاص بنوري تكريمًا له عند الانتقال إلى أنديتهم الجديدة.

فعندما انتقل جاستن كلويفرت من أياكس إلى روما، اختار الرقم “34” الأمر ذاته أقبل عليه فيليب ساندلر وأمين يونس وكيفين ديكس.