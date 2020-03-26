التعقيم ضد كورونا .. تجنبى هذه المخاطر عند استخدام المعقم الكحولي!

مع التوصيات العديدة باستخدام الكحول كمطهر للوقاية من فيروس كورونا خرجت تحذيرات أيضا بشأن استخدام المركب.

وتوجب مع انتشار فيروس كورونا المستجد الإجابة على تساؤلات البعض عن طريقة استخدام الكحول الطبي في تعقيم المنزل.

مخاطر قد تهدد حياتك

وتضمن “دليل الوقاية من فيروس كورونا”، الذي أصدرته الحكومة الصينية، عدة توصيات بشأن استخدام أى كحول.

وعند تعقيم المنزل، سيختار الكثير من الأشخاص استخدام مطهرات تحتوي على 75% من الكهول الطبي.

لكن إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح، فسوف يتسبب ذلك في مخاطر على السلامة العامة.

وعلى الرغم من أن المركب الطبي مفيد، إلا أن هناك كثير من الأمور التي يجب الانتباه إليها عند استخدامه.

توصيات مهمة

– لا تستخدم مطهرات تحتوي على 75% من الكحول الطبي مع الكلور.

– المركب من المواد القابلة للاشتعال. لذا، يجب إبقاؤه بعيدا عن النار والمواد القابلة للاشتعال.

– عند استخدام الكحول الطبي في تطهير المنزل، يجب فتح النوافذ للتهوية.

– استخدم قطعة قماش نظيفة مغمسة بالكحول الطبي لمسحها أو رشدها أو تطهيرها، وإلا فإن تأثير الإيثانول في الهواء سيرتفع، ما قد يتسبب باندلاع حريق.

– لا تخزن الكثير من الكحول الطبي في المنزل، لأن هذا قد يؤدي إلى مخاطر على السلامة العامة ويهدد باندلاع حريق.