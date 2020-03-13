حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

تداولت وسائل إعلام خبر إصابة نجم ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة.

بحسب ما نشرته الصحف المصرية فإن صلاح أصيب بفيروس كورونا ويخضع لإجراءات العزل الطبي.

بينما نفى وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس الأمر جملة وتفصيلًا وهاجم صحيفة “الوطن” التي بادرت بنشر الخبر.

How shameful that something so sensitive is published with zero knowledge or sources… just for clicks. Disgusting and horrifying at the same time. https://t.co/I0ytdpuWfL — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 13, 2020

وقال عباس عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الأخبار المنشورة عن إصابة صلاح بفيروس كورونا مقرفة ومرعبة.

“كم هو مخجل أن تنشر مثل هذه الأخبار الحساسة من دون الاستناد إلى معرفة أو مصدر”.

“فقط من أجل المشاهدات (للموقع).. أمر مقرف ومرعب في الوقت ذاته”.

وانتشرت أخبار إصابة صلاح بالفيروس بعد تأكيد إصابة 5 لاعبين من نادي بورنموث، الذي واجهه ليفربول السبت الماضي في الدوري.

وتكهنت الصحف الإنجليزية بإصابة اللاعب لمخالطته لاعبي بورنموث أثناء اللقاء، بيد أن وكيل أعماله نفى الأمر.

في سياق متصل، فإن ليفربول أعلن عن تعليق النشاط الرياضي بالنادي إلى حين استكمال منافسات الدوري الإنجليزي مطلع أبريل القادم.