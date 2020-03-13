الرياضة

هل أصيب صلاح بفيروس كورونا؟

حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time19 / رجب / 1441 هـ      13 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
حقيقة إصابة صلاح بفيروس كورونا

تداولت وسائل إعلام خبر إصابة نجم ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة.

بحسب ما نشرته الصحف المصرية فإن صلاح أصيب بفيروس كورونا ويخضع لإجراءات العزل الطبي.

بينما نفى وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس الأمر جملة وتفصيلًا وهاجم صحيفة “الوطن” التي بادرت بنشر الخبر.

وقال عباس عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الأخبار المنشورة عن إصابة صلاح بفيروس كورونا مقرفة ومرعبة.

“كم هو مخجل أن تنشر مثل هذه الأخبار الحساسة من دون الاستناد إلى معرفة أو مصدر”.

“فقط من أجل المشاهدات (للموقع).. أمر مقرف ومرعب في الوقت ذاته”.

وانتشرت أخبار إصابة صلاح بالفيروس بعد تأكيد إصابة 5 لاعبين من نادي بورنموث، الذي واجهه ليفربول السبت الماضي في الدوري.

وتكهنت الصحف الإنجليزية بإصابة اللاعب لمخالطته لاعبي بورنموث أثناء اللقاء، بيد أن وكيل أعماله نفى الأمر.

في سياق متصل، فإن ليفربول أعلن عن تعليق النشاط الرياضي بالنادي إلى حين استكمال منافسات الدوري الإنجليزي مطلع أبريل القادم.

محمد ابو الوفا

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