البلاد – نيفين عباس

هناك الكثير من النساء تقع فى بعض الأخطاء عند وضع العطور تتسبب فى إفساد مفعوله سريعاً

ومن الأخطاء الشائعة بين النساء هى وضع العطر على المعصم ثم فركه

فى خطوة منها للتخلص من تواجد العطر على يدها سريعاً

وتلك الخطوة خاطئة للغاية وغير صحيحة فعند فرك المعصمين بعد وضع العطر مباشرة

يتسبب ذلك فى تفتيت أو تلاشى نوتات العطر مما يجعله يتغير رائحته سريعاً وتختفى حتى إن كان عطر أصلى

لذلك تجنبى فرك معصميك فور وضع العطر حتى لا تتسبب حرارة الجلد المرتفعة نتيجة الفرك فى إفساد عطرك

من الأخطاء الأخرى وضع العطر على بشرة جافة

والبشرة الجافة تتسبب فى عطر لا يدوم طويلاً لذلك من الأفضل ترطيب بشرتك

أو الإستعانة بكريم مرطب مناسب لبشرتك ووضعه قبل وضع العطر

لأن ترطيب البشرة يجعل العطر يدوم طويلاً بسبب الجزيئات المرطبة بالكريم

من الأخطاء الأخرى أيضاً وضع العطر على منطقة واحدة فقط وهذا أمر خطأ

يجب أن تحرصى على وضع العطر على أماكن النبض بجسدك كالمعصم والرقبة وخلف الأذن

تعانى الكثيرات من جفاف الشعر حتى إن كانت تعتنى به والسبب يرجع فى الأمر لوضع العطر على الشعر

مع وجود إكسسوارات بالشعر وهى ما تتفاعل مع العطر وتلحق بالشعر ضرر كبير

لذلك من الأفضل الحرص على شراء عطر خاص لشعرك أو فى حال قررتى وضع عطرك المفضل على شعرك

قومى بنزع جميع الإكسسوارات أولاً عن شعرك ثم وضعها فور الإنتهاء من وضع العطر

التخزين الخاطئ للعطور يفسدها سريعاً لذلك يجب الحرص على إتباع تعليمات حفظ العطر المدونة على العبوة الخاصة به

لذلك إحتفظى به بعيداً عن حرارة الشمس الحارقة أو الضوء والإحتفاظ به فى مكان جاف وبارد

من الأخطاء الشائعة هى إختيار بعض أنواع العطور الغير ملائمة لعمر المرأة

لذلك يجب معرفة وتحديد نوع العطر المناسب لعمرك قبل شراء العطر حتى لا تتعرضى للإنتقاد