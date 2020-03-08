نساء أثروا في حياة هؤلاء النجوم

“وراء كل رجل عظيم امرأة” مقولة تثبت صدقها يوما بعد يوم وبالأخص داخل الوسط الفني، فخلف جميع النجوم نساء قاموا بتشجيعهم نحو النجاح، وكانت هذه النساء مصدر الدعم والعطاء فمرة من جهة الأم وأخرى من جهة الزوجة وفي اليوم العالمي للمرأة نرصد لك عزيزي القارئ النماذج النسائية التي كانت الأكثر تأثيرا في حياة المبدعين في مجال الفن .
الفنان عادل إمام
تحدث الفنان عادل إمام لأول مرة في لقاء تليفزيوني عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه، ووصف شعوره قائلا ” أنا لا أخاف من الموت لأنه قضاء الله، وكان نفسي إنها تستريح فتوفيت”.
وأضاف أيضا “عرفت في التليفون من المستشفى أنها توفيت، وقالوا لي البقية في حياتك، و روحت صليت ركعتين على أمي وذهبت لها المستشفى ومرضيتش أكشف وجهها، ولأول مرة أجد والدي يبكي”.
وتابع أيضا: بعد الوفاة بشهر كنت أقود سيارتي في وسط البلد و ركنتها وبكيت بكاء شديدا أفتكرت أمي، ووجدت نفسي أنني افتقدت أكبر حب في حياتي لأنه لن يحبني شخص أكثر منها”.
الفنان خالد النبوي
تحدث الفنان خالد النبوي، خلال استضافته في برنامج “معكم منى الشاذلي” على فضائية CBC، عن دوالته التي رحلت مؤخرا، وقال إن أى صفة جميلة لديه هى مصدرها.
وأضاف خالد النبوي أن والدته كانت مكافحة وعلمته الكثير، ولاتزال بعض الكتب في مكتبته تذكرة بصورتها وهى تعطيه ثمنا ليشتريها.
وحكى خالد النبوي كيف نصحته والدته بالمشاركة في مسلسل “بوابة الحلواني” بعد تخرجه مباشرة، رغم أنه كان قد عرض عليه دور آخر في فيلم بأكثر من ضعف الأجر، وذلك لأنه ارتبط بكلمة مع صناع المسلسل أولا.
المطرب عمرو دياب
تعد مناسبة عيد الأم ذكرى صعبة بالنسبة لمن فارقوا والدتهم ، وبخاصة الفنان عمرو دياب الذي فقد والدته رقية محمود محمد فؤاد في يوم عيد الأم في عام 2012.
وكانت والدة المطرب عمرو دياب صاحبة التأثير الأكبر في حياته وأوصته قبل أيام من وفاتها بتسجيل القرآن الكريم كاملا بصوته، خصوصا أن والده كان يحفظه ويفسره، ونفذ دياب جانبا من الوصية وآصدر بنفس عام وفاتها أول ألبوم يضم أدعية دينية.