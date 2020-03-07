كارثة تهدد أصحاب هذه العادة .. فيروس كورونا قريب من هؤلاء!

طرق انتقال فيروس كورونا كثيرة ولكن هذه العادة الغريبة لدى البعض قد تسبب في كارثة مميتة .

العادة حذرت منها خبيرة في الأمراض المعدية، لهواة قضم الأظافر وشددت على ضرورة التوقف عن هذه العادة السيئة.

وقالت لسكاي نيوز إنها يمكن أن تصيب من يقدمون عليها بفيروس كورونا الجديد المتحور.

وقالت بورى توريك، خبيرة الأمراض المعدية، في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، إن قضم الأظافر يزيد من مخاطر دخول الجراثيم في الفم .

وهذا الخطر سيشمل نقل العدوى بفيروس كورونا.

وأضافت أن كميات كبيرة من البكتيريا والفيروسيات والقاذورات يمكن أن تتجمع أسفل الأظافر.

عادة مميتة

وبالتالي تنتقل لجسم الإنسان في حالة الاعتياد على قضم الأظفار.

وفي الوقت نفسه، طالبت بورى توريك الأشخاص بتجنب لمس الوجه إلى أقصى قدر ممكن .

خاصة في حالة عدم التمكن من غسيل اليدين لتجنب الإصابة بالفيروس.

ولفتت إلى أنه في كل مرة يقدم المرء على لمس الوجه وخاصة الفم والأنف والعينين ينقل كل الجراثيم بما فيها فيروس كورونا ويمكنه أن يصاب بالعدوى.