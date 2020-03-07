تحذير شديد اللهجة .. هذه الإصدارات القديمة من هواتف أندرويد تسرب بياناتك!

هل تستخدم هاتف أندرويد ؟ غالبا أجابتك ستكون بنعم، ولذلك يجب علينا ان نحذرك من الخطر الذي ينتظرك.

ديلي ميل استعرضت في تقرير لها تحذيرات خبراء الأمن في الفترة الأخيرة، بشأن خصوصية الهواتف وحماية بيانات مستخدميها.

وكان أخرها تحذير من أن مليار من مستخدمي هواتف الأندرويد، يتعرضون لخطر الاختراق.

وأوضحت خبيرة الأمن السيبرالي كيت بيفان، أن أكثر من مليار مستخدم من أصحاب هواتف الأندرويد، لم يتلقوا تحديثات الأمان من جوجل.

وهو ما يعرضهم لخظر الهجمات الإلكترونية المدمرة، وسرقة البيانات الشخصية، والتعرض للابتزاز، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

ويجري تحديث هواتف الأندرويد تلقائيا، من خلال متجر بلاي ستور، لمنع المتسللين من استغلال الأخطاء الأمنية.

عدم تلقي التحديثات خطر كبير

إلا أن طرازات الهواتف أندرويد الأقدم، توقفت عن تلقي هذه التحديثات، ما يعرض مستخدميها للخطر.

ووفق التقرير فإنه بدون التحديث، يمكن للمتسللون استغلال الثغرات الأمنية في أمان الهواتف.

ومن بين الأجهزة المعرضة للاختراق، الإصدارات القديمة من هواتف “Google” و”LG” و”Motorola” و”Samsung” و”Sony”، التي يعود تاريخ إصدار نسخة الأندرويد الخاصة بها، إلى عام 2012 وما قبله.