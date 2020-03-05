عصير البرتقال في دراسة عجيبة .. هذه الكمية يوميا تعالج السمنة!

عصير البرتقال يعالج السمنة، لكن هذه الحقيقة يلزمها انضباط بحسب الدراسات العلمية الأخيرة.

ووفقا لسكاي نيوز، تقول الدراسة إن شرب كوبين ونصف من عصير البرتقال الغني بمركب نوبيلتين قد يؤدي إلى خفض السمنة.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك الكمية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.

وشرح الدكتور موراي هوف، الأستاذ في جامعة “ويسترن” في كندا، كيفية التوصل إلى تلك الحقيقة.

مركب يعالج السمنة

وقال إن الدراسة أظهرت أن استخدام مركب نوبيلتين مع الفئران التي لديها جميع الأعراض السلبية للسمنة، أظهر نتائج جيدة.

كما أسهم في تقليل السمنة، وعلاج تصلب الشرايين.

وأظهر الفريق البحثي أن الفئران، التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون وعالية الكوليسترول في الدم وتم إعطاؤه أيضًا مركب النوبيلتين كانت أصغر حجمًا بشكل ملحوظ.

كما قللت من مستويات مقاومة الأنسولين ودهون الدم مقارنة بالفئران التي تم إطعامها بنظام غذائي غني بالدهون وعالي الكوليسترول وحده.