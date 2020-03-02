العراق: «النصاب» يؤجل «الثقة».. وعلاوي يتجه للاعتذار

بغداد – البلاد

أجّل مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، مجددًا جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وشدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي على أن اليوم آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف، فيما غادر علاوي البرلمان بعد فشله في جمع النصاب القانوني للتصويت على حكومته، وأبلغ مصدرًا مقرباً منه أنه سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الضغط على حكومة علاوي، الذي يواجه رفضًا من قبل الشارع، الذي يصف حكومته بـ”حكومة الميليشيات الإيرانية، فضلًا عن عدم نجاحه في الحصول على تأييد تحالفات القوى والكردستاني ودولة القانون والفضيلة.

في المقابل، أعلن النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير تعيبان، تصميم تحالفه و”سائرون” (الذي يتزعمه التيار الصدري) على تمرير التشكيلة الوزارية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أجَّل سابقاً جلسة كانت مقررة السبت إلى الأحد، حيث كان يتوقع أن تنتهي المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس المكلف، إلا أن الحلبوسي أوضح أن الاثنين هو المهلة الأخيرة. وقد يدفع الإخفاق في المضي قدماً في التصويت، مقتدى الصدر، الذي يشكل أنصاره الكتلة الأكبر في البرلمان (تحالف سائرون) إلى تنظيم احتجاجات جماهيرية، لاسيما أنه قد هدد سابقاً باحتجاجات مليونية في المنطقة الخضراء إذا لم يصوت على الحكومة هذا الأسبوع.

وتزامنت جلسة أمس التي لم يكتمل نصابها مع تظاهرات مليونية دعت إليها تنسيقيات الحراك في العراق، وتوافد الآلاف منذ الصباح الباكر إلى ساحة التحرير في العاصمة، من كافة محافظات الجنوب والوسط.