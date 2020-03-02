أمير الجوف يناقش رفع كفاءة الإنفاق

سكاكا – البلاد

رأس أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمس (الأحد) في مكتبه بديوان الإمارة، اجتماعاً بفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بإمارة المنطقة بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.

وأكد سموه في بداية الاجتماع على تطوير الخدمات والعمل على تحقيق رفع كفاءة الإنفاق بالجودة والتميز المطلوب، بما يتوافق مع استراتيجية شاملة ومنظومة عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن كفاءة الإنفاق وخطة عمل فريق كفاءة الإنفاق بالإمارة ، وتمت مناقشة المقترحات والأفكار المقدمة حول تحقيق كفاءة الإنفاق، وآليات التنفيذ ومدى ملاءمتها مع الخطة، والغاية المرجوة منها في رفع مستويات الكفاءة التشغيلية والرأسمالية، وبما يتناسب وحجم الأعمال المبتكرة في هذا الجانب مع المعطيات الحالية، وينسجم مع تحقيق الأهداف والرؤى.

وفي الختام ناقش سمو أمير منطقة الجوف الفرص والمبادرات خلال الربع الثاني من هذا العام لإدراجها ضمن خطة التنفيذ ، مقدما الشكر للجميع على تفاعلهم واطروحاتهم.

من جهة ثانية، دشن سمو أمير منطقة الجوف اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” السلامة أولاً “، بحضور قيادات الدفاع المدني.