«موسيقى حية» في موطن الحضارات

العلا – البلاد

خطف “شتاء طنطورة” أنظار العالم على مدى الأيام الفائتة، إلى أن وصل إلى مراحله الختامية عبر مهرجان السمت الذي تستضيفه أرض الحضارات القديمة (العلا) في الفترة من 5 إلى 7 مارس القادم، باعتباره الحدث الأخير في موسم “شتاء طنطورة”.



والسمت كانت أداة قديمة استخدمها الأنباط الذين استقروا في العلا لمعرفة الوقت والفصول من خلال زاوية الشمس، وبالتزامن مع انتهاء شتاء طنطورة، سيتم الاحتفال بالموسيقى والطعام، إذ يقدم مهرجان السمت مجموعة من الأنشطة مثل “الموسيقى الحية”، ويستضيف مجموعة مذهلة من الفنانين العالمين، إذ يشهد يوم 6 مارس، وهو اليوم الرئيس للجزء الموسيقي من المهرجان، عروضًا لكل من: شينسموكرز، وجان ميشيل جار، وتيني تمباه، وسوبر جونيور، وفنانين محليين مثل عمر بساد وحمزة هوساوي.

ويوثق المخرج كارل هیندمارش هذه الأنشطة المتضافرة مع المكان الذي شهد فصلًا من فصول التطور الإنساني والتقني، من خلال تصوير فيلم وثائقي عن التجربة الموسیقیة مع استكشاف العلا باعتبارها موطن لحضارة من الحضارات القديمة، فيما سيروى الفيلم الوثائقي حكایة إنسانية عالمیة أمام الجمهور على الشاشة والمسرح.

ولا تتوقف الفعاليات على النشاط الموسيقي فقط، إنما سيعرض مهرجان السمت قوائم طعام تم إعدادها بواسطة رئيس الطهاة البرازيلي أليكس أتالا مالك مطعم ساو باولو دوم، واثنين من نجوم نيويورك الصاعدين، وهما جيريمايا ستون وفابيان فون هاوسكي فالتيرا، مالكا مطعمي كونترا وويلدير، بينما سيتمكن الضيوف أيضًا من الوصول إلى معرض ديزرت إكس العلا؛ لاستكشاف الفن على أراض المملكة.