تامر وإكون يبدعان في مهرجان الموسيقى

جدة – خالد بن مرضاح

عانق الفنان المصري تامر حسنى، جماهيره في مدينة جدة بأغانٍ جديدة وأخرى قديمة، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، فيما شاركه في الحفل المطرب العالمي إكون، و17 فنان دي جي، ضمن في مهرجان JTTX للموسيقى، الذي يشارك فيه عدد من الفنانين والمغنيين العالميين والعرب، وفناني الموسيقى الإلكترونية.



وحظي حفل حسني وإكون باقبال كبير على المسرح، إذ نفدت التذاكر خلال وقت قصير جداً، إضافة للتفاعل معه من كل بقاع العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشعل تامر حسني، الحفل بأغانيه الجديدة والقديمة، وشاركه الجمهور في غنائها، بحضور عشرات الآلاف، حيث تغنى حسني بمجموعة كبيرة من أشهر أغانيه منها “حلو المكان”، التي طلبها منه الجمهور مرات عدة، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الأغنية بفيلم “الفلوس”، والمعروض حالياً في السينمات، ومنذ عدة أسابيع.



وقدم تامر حسنى خلال فقرات حفله عدة استعراضات على المسرح، كما عزف على الجيتار الكهربائى وسط لوحة فنية استعراضية، كما استضاف النجم العالمى إكون على مسرحه وغنوا أغنيتهم الشهيرة welcome to the life.



يذكر أن النجم تامر حسنى يعرض له في السينمات فيلم “الفلوس”، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وآخرون، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، بينما يعتبر الفنان العالمي ومغني الراب إكون من أنجح مغنيي الـ R&B في القرن الواحد والعشرين، وارتفع إلى مكانة بارزة في عام 2004 عندما نزل أول البوم فردي له وهو Locke up ، وألبومه الثاني “Konvicted ” الذي حصل على ترشيح جائزة الجرامي لاغنيته “Smack that “.