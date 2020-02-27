“الريتز-كارلتون جدة” ينظم ملتقى التوظيف

جدة – ياسر بن يوسف

يقيم فندق الريتز-كارلتون، جدة ملتقى التوظيف في الثالث من مارس القادم 2020، حيث يفتح أبوابه لاستقبال المبدعين من السيدات والسادة الشباب وأصحاب الخبرات في قسمي المطبخ، والأغذية والمشروبات، للإرتقاء بمهاراتهم إلى مستويات جديدة من الإتقان والتمكن.

حيث يمتلك بيئة عمل جاذبة من الاحترافية والانسجام.

وجاء هذا الملتقى موازياً مع توجهات القيادة الحكيمة بتوطين عدد من الوظائف الأساسية في قطاع الضيافة، اضافة إلى تمكين المرأة واتاحة الفرص الوظيفية لها في كافة القطاعات.

وأعرب مدير إدارة الموارد البشرية في الفندق عبدالهادي أبوسليمان عن فخره في الكوادر الوطنية االتي تعد نموذجاً مشرفاً لشباب وفتيات الوطن يحتذى به، معربا عن تطلعات الفندق لاستقطاب المزيد من المميزين والشغوفين بالعمل الفندقي وذلك توافقاً مع رؤية 2030، حيث يأتي هنا دور قسم الموارد البشرية ابتداءً من الاستقطاب والاختيار وصولاً إلى التدريب وتقديم البيئة المناسبة للنمو، حيث يمتلك فندق الريتزكارلتون جدة معايير عالية من التدريب والتطوير المستمر عبر منصته الالكترونية، إضافة إلى العديد من البرامج الأخرى.