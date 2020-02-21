مقابلات شخصية للمرشحين لوظائف “مراقب مسجد”

الرياض – البلاد

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، المرحلة الأولى من مقابلة الذين تم ترشيحهم للعمل مراقبين ومراقبات على المساجد في المنطقة، وفقاً لما بينه المدير العام للفرع وجب بن علي العتيبي، الذي بين أنه تم تشيكل ثلاث لجان لإجراء المقابلات الشخصية معهم.

وفي السياق ذاته، دعا فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض المرشحين من الجنسين ” رجال – نساء ” على وظائف مراقبي المساجد لإجراء المقابلات الشخصية الأحد القادم، وذلك بمقر الفرع الوزارة في مدينة الرياض. وبين مدير عام الفرع سامي بن سليمان المشيقح، اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية من قبل اللجان المختصة بالفرع.