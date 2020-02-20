احترس من 5 خرافات عن تنظيف الهاتف .. هذه الطريقة المثلى لحماية شاشتك!

خرافة تنظيف شاشة المحمول بالمناديل أو الخل، أصبحت في مهب الريح بعد أن أثبتت التجارب والدراسات أنها خطر على الهاتف.

اهتمام كل شخص بشاشة هاتفه أمر مفروغ منه، ولكن كل على طريقته، بحسب تقرير ذا صن البريطانية.

ووفقا للصحيفة هناك بعض الأخطاء التي نرتكبها عن فعل هذا يمكن أن تسبب أضرارا فادحة وتؤذي الهاتف على المدى الطويل.

وفي التقرير، حذر خبراء وتقنيون من بعض المواد التي نستخدمها في تنظيف شاشة الهاتف، التي قد يكون لها تأثير سلبي بالغ.

ونستعرض في التقرير التالي 5 أشياء يجب ألا تستخدمها أبداً لتنظيف شاشة الهاتف.

منظفات النوافذ والزجاج

توجد في كثير من الهواتف الحديثة، مثل هاتف “أيفون إكس آر” طبقة واقية تعمل على مقاومة الماء والزيوت فقط.

لذلك فإن اللجوء إلى المواد الكيميائية في تنظيف النوافذ الزجاجية ربما يسبب إزالة هذه الطبقة، ويجعل الهاتف أكثر عرضة للخدوش.

منتجات تنظيف المنزل

اللجوء إلى أغراض تستخدم في تنظيف المنزل منظفات المطبخ أو الأرضية، عند تنظيف شاشة الهاتف يمكن أن تسبب أضرارا فادحة.

ذلك لأنها تتكون من تركيبات كيميائية قوية، ربما تتسرب إلى المكونات الداخلية للهاتف، ما يؤدي إلى تأثيرات بالغة.

الخل

هذا المركب الموجود في كل المنازل ربما يكون له أضرار هائلة لو استخدم في تنظيف شاشة الهاتف المحمول.

وذلك لأنه يؤدي إلى إزالة الطلاء الواقي للشاشة.

ولكن على الرغم من ذلك، يمكن استخدام محلول مخفف منه عبارة عن خليط بنسبة 50/50 من الخل والماء المقطر، لتنظيف أجزاء من الهاتف مثل الجانبين والخلفية، ولكن في كل الأحوال لا تنظف به الشاشة.

المناديل المبللة “الوايبس”

يدخل في تكوين هذه المناديل عادةً نسبة من الكحول، وهذا الكحول قادر على إزالة الطبقة الواقية في العديد من شاشات الهواتف الحديثة.

بشكل أسرع بمرور الوقت، ما يجعل الهاتف أكثر عرضة للخدوش.

مزيل المكياج

هذه المركبات ربما تؤدي إلى حدوث أضرار بالغة عند استخدامها لتنظيف شاشة الهاتف، وذلك لأنها تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تسبب ضرراً لشاشة أي جهاز إلكتروني.

المناديل الورقية والأقمشة الخشنة

ربما يرى الكثيرون أن هذه الأدوات هي الوسائل الأفضل لتنظيف شاشة الهاتف.

ولكن قد يتسبب الاحتكاك الشديد أثناء تنظيفك لشاشة الهاتف في تلفها أو خدشها، لذلك تعامل مع الشاشة برفق ولطف أثناء تنظيفها.

ما هي الطريقة الأمثل لتنظيف شاشة الهاتف المحمول؟

أما عن الطريقة الأكثر الأمثل لمسح بصمات الأصابع من على الشاشة وتنظيفها، فهي قطعة قماش قطنية مرطبة بماء مقطر.

ثم مسح الشاشة بلطف في اتجاه أفقي أو عمودي، وهذا حل مثالي لتنظيف الجزء الخلفي، والجوانب.

ولكي تزيل الرمل والغبار، ضع شريطا لاصقا على منافذ الهاتف، مثل السماعة الخارجية، لامتصاص أي رمل أو غبار قد يكون عالقاً في هذه المنافذ، وبالنسبة إلى ثقوب السماعات الصغيرة التي يتعذر الوصول إليها يمكنك استخدام بعض الأدوات المخصصة للوصول لهذه المنافذ الصغيرة.