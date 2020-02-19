بدء إجلاء ركاب سفينة أميرة الماس

نرمين عباس

قالت السلطات اليابانية إن عملية إخلاء الركاب الذين خصعوا للحجر الصحي على متن سفينة “أميرة الماس” قد بدأ اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الركاب الخاضعين للحجر الصحي على متن السفينة السياحية “دياموند برنسيس” بسبب فيروس كورونا

سيبدؤون في النزول منها اليوم الأربعاء

وكان أكثر من ثلاثة آلاف شخص قد علقوا على متن السفينة لمدة أسبوعين في مدينة يوكوهاما التي رست فيها

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أنه في بادئ الأمر تم إنزال نحو 500 شخص من كبار السن الذين ثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وكان هناك نحو 3700 شخص على متن السفينة السياحية

وأجلت الولايات المتحدة بالفعل عددا من مواطنيها

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إنزال الركاب نحو ثلاثة أيام