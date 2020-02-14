هذه أسباب التحدث أثناء النوم

يلاحظ العديد من الأشخاص أنهم يتكلمون أثناء نومهم، ولا يعد ذلك مرضا أو مشكلة لكنه يعتبر اضطرابا، بل يكون أمرا عاديا ومؤقتا اذا لم يؤثر على الصحة بشكل سلبي.
ومن أبرز أسباب التحدث أثناء النوم تلك المرتبطة بالصحة النفسية مثل التوتر والقلق والشعور بالندم وعدم الارتياح والاكتئاب وارتفاع درجة الحرارة وكذلك ممارسة التمارين في وقت متأخر.
ولتجنب هذه الظاهرة ينصح بتجنب كل ما يمكن أن يسبب الانفعال أو اختبار المشاعر المزعجة قبل وقت قصير من موعد النوم.
كذلك من الضروري الاعتماد على بعض الطرق التي تساعد على الشعور بالاسترخاء، ولهذا من الخطأ مثلا مشاهدة التلفاز أو تصفح الهاتف أو أى نوع من أنواع اللوحات الإلكترونية أثناء التمدد في السرير.
والافضل الابتعاد قبل ذلك عن خوض أى نقاش أو جدال، ومن المفيد في المقابل القيام بنشاطات مثل القراءة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة أو الاستحمام بالماء الدافئ وهكذا يمكن النوم بطريقة هادئة والاستيقاظ في اليوم التالي بالشعور بالارتياح التام .