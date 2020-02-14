نظام غذائي صحي يساعد في التئام الجروح

النظام الغذائي الصحي يساعدك على تجنب الكثير من الأمراض، ويحسن من وظائف الجسم بشكل عام وقدرة الأنسجة على سرعة التئام الجروح، تعرف معنا على الأطعمة التي تساعد على التئام الجروح.

تحتوي بعض الأطعمة على عناصر تساعد في التئام الجروح ومنها:

الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتين هو حجر الأساس في بناء كل خلايا الجسم وتناول الكمية المناسبة منه يومياً يحافظ على عملية تجديد الخلايا بشكل منتظم وسريع ، حيث يعمل البروتين على سرعة تجديد خلايا العضلات والجلد مما يساعد على سرعة التئام الجروح وتقليل خطر الإصابة بالتهابات الجروح التي تقلل من سرعة التئامها

تتمثل الأطعمة الغنية بالبروتين في اللحوم بأنواعها والأسماك والألبان ومنتجاتها والبقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء، والمكسرات مثل اللوز وعين الجمل والكاجو

الأطعمة الغنية بالألياف

الإصابة بالجروح يصاحبها غالباً الحاجة للراحة وعدم إرهاق الجزء المصاب من الجسم لذلك يحتاج الجسم للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على تقليل السعرات الحرارية

تتمثل الأطعمة الغنية بالألياف في الفاكهة، والخضروات الطازجة، والحبوب الكاملة، وتحتوي هذه الأطعمة على العديد من العناصر الغذائية الأخرى الضرورية لعملية التئام الجروح مثل فيتامين سي والمغنيسيوم والزنك



فيتامين سي

يساعد فيتامين سي في تكوين الكولاجين اللازم للحفاظ على صحة الجلد ومظهره الخارجي والحفاظ على صحة العضلات، لذلك فإن الحصول على قدر كافي من فيتامين سي يضمن لك سرعة تجديد خلايا الجلد والعضلات ويساعد في إعادة تكوين الأنسجة المتضررة من الجروح بشكل صحي

يتواجد فيتامين سي بكثرة في الموالح والفلفل الرومي الأحمر والأصفر والخضروات الورقية الداكنة والمانجو والطماطم والتوت والكيوي والبابايا التي تعتبر أطعمة تساعد على التئام الجروح

الأحماض الدهنية أوميجا 3

تتضمن مراحل التئام الجروح حدوث بعض الالتهابات في منطقة الجرح ولكن هذه الأنواع من الالتهابات ليس مضراً لأنه يضمن سرعة التئام الجروح، لكن لابد لهذه المرحلة أن تنتهي سريعاً وأن لا تزداد في حدتها حتى لا يحدث ضرراً للمنطقة المصابة بالجرح

توجد هذه الأحماض الدهنية في الأسماك مثل السالمون والمكسرات وبذور الشيا، وهناك بعد بعض الأنواع الأخرى من الأحماض الدهنيه تعرف باسم أحماض أوميجا6 وهي توجد بكثرة في الذرة الصفراء وزيت عباد الشمس والصويا

كما تساعد هذه الأحماض في تكوين البروتين المكون الأساسي للعضلات مما يساعد في سرعة تجديد الخلايا



الأطعمة الغنية بالزنك

تتمثل أهمية الزنك في أنه العنصر الأساسي للكثير من البروتينات والإنزيمات التي تساعد على سرعة التئام الجروح وعملية تجديد وإصلاح الأنسجة

يوجد الزنك بكثرة في اللحوم والأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة مثل الشوفان والرز البني

أسباب بطء التئام الجروح

بعد أن تعرفت معنا على أطعمة تساعد على التئام الجروح هناك بعض العوامل والأسباب التي تبطئ عملية التئام الجروح وتجعلها تتطلب أكثر من الموقت المطلوب ومن هذه الأسباب:

الإصابة بمرض السكري

انخفاض نسبة مستوي هرمون النمو في الدم

الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

أمراض الأوعية الدومية

نقص الزنك

ويتسبب بطء التئام الجروح في إصابة الجروح بالعدوى البكتيرية أو الفطرية وربما يصل الأمر إلى الغرغرينا