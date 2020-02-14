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فيديو : طريقة جديدة للتعبير عن الحب .. معركة بالسكاكين بين زوجين على متن قطار!

ahmed saeedaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      14 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

فى يوم الحب الذى يحتفل به عدد من الناس حول العالم، تختلف مظاهر الاحتفاء من بلد لآخر، ولكن هذا الفيديو كان الأغرب.

في فيديو تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت معركة بالسكاكين بين زوجين داخل عربة قطار.

القطار الذي شهد تصوير الفيديو كان قطار بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”.

SBA

@SBANYPD

Knife fight tonight on NYC Subway System & you wonder why the Governor is adding 500 more cops. (Watch the right hands of the 2 people arguing)

Embedded video

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6:26 AM – Feb 13, 2020
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ويظهر في الفيديو محاولة الزوجة طعن زوجه بينما أمسك الرجل زوجته من معصمها محاولا إسقاط سكينها.
واستمرت المشاجرة التى تتزامن مع عيد الحب لمدة دقيقتين، حيث نجح الرجل في تفادي محاولات طعنه.
ahmed antar

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