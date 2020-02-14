فيديو : طريقة جديدة للتعبير عن الحب .. معركة بالسكاكين بين زوجين على متن قطار!

فى يوم الحب الذى يحتفل به عدد من الناس حول العالم، تختلف مظاهر الاحتفاء من بلد لآخر، ولكن هذا الفيديو كان الأغرب.

في فيديو تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت معركة بالسكاكين بين زوجين داخل عربة قطار.

القطار الذي شهد تصوير الفيديو كان قطار بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”.

SBA ✔@SBANYPD Knife fight tonight on NYC Subway System & you wonder why the Governor is adding 500 more cops. (Watch the right hands of the 2 people arguing) 811 6:26 AM – Feb 13, 2020 Twitter Ads info and privacy 693 people are talking about this ويظهر في الفيديو محاولة الزوجة طعن زوجه بينما أمسك الرجل زوجته من معصمها محاولا إسقاط سكينها. واستمرت المشاجرة التى تتزامن مع عيد الحب لمدة دقيقتين، حيث نجح الرجل في تفادي محاولات طعنه.