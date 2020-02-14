غربان في سماء ووهان الصينية تثير الرعب

انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو شوهد آلاف المرات على المواقع الاجتماعية، ويزعم ظهور عدد كبير من الغربان فوق سماء مدينة ووهان الصينية، التي كانت مصدر انتشار فيروس كورونا.
وقد ظهر الفيديو يوم 11 فبراير على موقع فيسبوك ثم انتشر على تويتر ومختلف المنصات الاجتماعية الأمر الذي أدى إلى جدل شديد.
لأن ما يعرف عن الغراب بأنه طائر يتغذى على الكائنات الميتة والحشرات، وهو الأمر الذي أثار الرعب عند متابعي السوشيال ميديا وربطهم بين ظهور هذا الطائر وضحايا فيروس كورونا.
وبعد هذا القلق والجدل، سارعت وكالة فرانس برس إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة، من خلال أداة fact check للتحقق من مصداقية الأخبار المتداولة.
وأوضحت الوكالة بأن المعلومات الواردة غير صحيحة، ولقد تم تصوير الفيديو على بعد أكثر من 1000 ميل شمال غرب ووهان، في مدينة شينينغ الصينية في مقاطعة تشينغهاي.
وأضافت الوكالة أن الفيديو جرى تصويره يوم 9 فبراير ونشر لأول مرة على منصة “ويبو” وجاء في التعليق المرفق “مشهد شتوي مألوف ومرعب لكنه جميل في شينينغ”.
و علق ناشر الفيديو: ” هذا المنظر مألوف منذ انتقلت للسكن في هذه المنطقة في سبتمبر 2019 مع بداية فصل الشتاء.”
يشار إلى أن ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، وتعد معقل ظهور فيروس كورونا وسط الصين.
Large flocks of crows in a city in China. Most likely attracted to the scent of the bodies being cremated due to coronavirus outbreak. #coronavirus #coronavirusoutbreak pic.twitter.com/vUv92qbx4d
— 24/7 Crisis News LIVE ☢ (@livecrisisnews) February 11, 2020