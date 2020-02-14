أكثر الأمور التي تزعج الفتيات في الصباح

هناك بعض الأمور التي من الممكن أن تعكر مزاج الفتيات في الصباح ، وقد تتسبب أحيانا في إفساد اليوم بالكامل، وفيما يلي أبرز هذه الأمور:
1/ إنقطاع الإنترنت في المنزل
عندما تستيقظ الفتيات من النوم، أو شئ يقمن به هو تصفح حسباتهن على مواقع التواصل الإجتماعي، وانقطاع الانترنت لديهن هو بمثابة كارثة لأنه تسبب في عزلهن عن العالم بالكامل.
2/ الآي لينر غير المتناسق
من أكثر الأشياء التي تعكر مزاج الفتاة هو عدم تناسق رسم الآي لاينر في عينها بطريقة متناسقة خلال تجهيزها للذهاب للعمل صباحا، فيسبب ذلك الانزعاج الشديد والتوتر وقد يعكر صفو اليوم بالكامل.
3/ الجوال غير مشحون
إذا استيقظت الفتاة وجدت هاتفها المحمول قد نفذت بطاريته بالكامل، وأنها نسيت تشحنه قبل نومها، فهذا يسبب انزعاج وتوتر شديد.
4/ كسر الأظافر
من أكثر الأشياء المزعجة لدى العديد من الفتيات، هى كسر الأظافر واذا حدث ذلك صباحا أثناء التجهيز للذهاب للجامعة أو العمل، فهو كفيل أن يعكر صفو اليوم بأكمله، لأن الأظافر المتناسقة شئ مهم للغاية في مظهر أى فتاة.
5/ عدم عثورها على قهوتها المفضلة
غياب نوع القهوة المفضلة لدى الفتاة، يشكل نوبة استياء وعدم تركيز طوال اليوم.