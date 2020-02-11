مبادرة تكنولوجية إماراتية لمكافحة فيروس كورونا

مجموعة “G42” ، الشركة الرائدة في مجال الذكاء والحوسبة السحابية في الإمارات، عن مبادرتها العالمية للمساعدة في مكافحة فيروس “كورونا” أعلنت، الشركة الرائدة في مجال الذكاء والحوسبة السحابية في الإمارات، عن مبادرتها العالمية للمساعدة فيالمستجد، عبر تقديمها خدمات حسابية عالية الإنتاجية وخدمات الذكاء الاصطناعي مجانا للباحثين العلميين الذين يعملون في أي جانب من الجوانب المتعلقة بالمرض.

وقالت المجموعة إنها ستوفر الكمبيوتر فائق السرعة “أرتيمس” مجانا للباحثين في هذا المجال، ودعت المجموعة الباحثين الدوليين إلى تقديم مقترحاتهم لاستخدام حاسوب “أرتيمس” الذي يحتل المرتبة 26 ضمن قائمة الحواسيب فائقة السرعة على مستوى العالم، في أي مجال يسهم بإيجاد حلول لتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم تقديم سعة الحوسبة الخاصة بالحاسوب إلى المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية.

وتتضمن مبادرة “G42” كافة المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفيروس، سواء الباحثين المهتمين بتطوير اللقاح، إذ قد تقلل المحاكاة الحاسوبية من وقت تطوير اللقاح، والباحثين في مجال تطوير تقنيات التقييم السريري، وتطوير أدوات “الجينوم” لتشخيص أو مراقبة الفيروس، ورسم الخرائط والتنبؤ في اتجاهات الانتشار.

جدير بالذكر أن “G42” وفرت مئات الآلاف من المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية والقفازات الطبية والنظارات والملابس الواقية، إلى المناطق المتأثرة بكورونا في الصين.