لوشيسكو: استحق الهلال نتيجة أكبر

ظهر مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه ضد شاهر خودرو الإيراني.

وتمكن الهلال من تحقيق انتصار على ملعب الزعبيل بالإمارات العربية المتحدة ضد الفريق الإيراني بهدفين نظيفين.

فيديو : اهداف المباراة الهلال السعودي 2 – 0 شاهر خودرو الإيراني .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/A7KPDeWUTW — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 10, 2020

افتتح البيروفي أندري كاريلو التسجيل في الدقيقة 45 قبل أن يتبعه الهداف بافيمتي جوميز الثاني عند الدقيقة 69.

وتصدر الزعيم المجموعة الثانية بفارق الاهداف عن باختاكور الأوزبكي الذي حقق انتصارًا ضد شباب الأهلي دبي الإمارتي 2-1.

وقال لوشيسكو للصحافة عقب المباراة.. “ما قدمه اللاعبون في الملعب استوجب نتيجة أكبر”.

وأكمل “تعرضنا لضغط كبير في عملية إنهاء الهجمات لأن الخصم استبسل في الدفاع”.

وعند سؤال عمّا إذا كانت المباراة سهلة، أجاب:”لم تكن سهلة، نحن من جعلنا الأمور سهلة”.

واسترسل مدرب شهر يناير في الدوري السعودي.. “العتاب الوحيد هو أنه كان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف”.

بينما قال بافيمتي جوميز الذي ظهر بجانب المدرب الروماني، والذي حصد جائزة رجل المباراة..

“إنه شيء إيجابي أن نبدأ البطولة بشكل قوي، سنواجه تحديات صعبة في هذه النسخة لأن الجميع سيبذل قصارى جهده لإزاحة حامل اللقب”.

وأردف اللاعب الفرنسي.. “لدينا الثقة والعمل الذي يمكننا من تحقيق البطولة مرة أخرى”

وواصل: “لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين يساهمون في نجاح أي لاعب ولدينا مدرب ساهم بشكل كبير في تميزنا”.