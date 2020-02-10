الرياضة

لوشيسكو يتحدث عقب لقاء خودرو..

لوشيسكو: استحق الهلال نتيجة أكبر

محمد ابو الوفاaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ      10 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

ظهر مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه ضد شاهر خودرو الإيراني.

وتمكن الهلال من تحقيق انتصار على ملعب الزعبيل بالإمارات العربية المتحدة ضد الفريق الإيراني بهدفين نظيفين.

افتتح البيروفي أندري كاريلو التسجيل في الدقيقة 45 قبل أن يتبعه الهداف بافيمتي جوميز الثاني عند الدقيقة 69.

وتصدر الزعيم المجموعة الثانية بفارق الاهداف عن باختاكور الأوزبكي الذي حقق انتصارًا ضد شباب الأهلي دبي الإمارتي 2-1.

وقال لوشيسكو للصحافة عقب المباراة.. “ما قدمه اللاعبون في الملعب استوجب نتيجة أكبر”.

وأكمل “تعرضنا لضغط كبير في عملية إنهاء الهجمات لأن الخصم استبسل في الدفاع”.

وعند سؤال عمّا إذا كانت المباراة سهلة، أجاب:”لم تكن سهلة، نحن من جعلنا الأمور سهلة”.

واسترسل مدرب شهر يناير في الدوري السعودي.. “العتاب الوحيد هو أنه كان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف”.

بينما قال بافيمتي جوميز الذي ظهر بجانب المدرب الروماني، والذي حصد جائزة رجل المباراة..

“إنه شيء إيجابي أن نبدأ البطولة بشكل قوي، سنواجه تحديات صعبة في هذه النسخة لأن الجميع سيبذل قصارى جهده لإزاحة حامل اللقب”.

وأردف اللاعب الفرنسي.. “لدينا الثقة والعمل الذي يمكننا من تحقيق البطولة مرة أخرى”

وواصل: “لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين يساهمون في نجاح أي لاعب ولدينا مدرب ساهم بشكل كبير في تميزنا”.

محمد ابو الوفا

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