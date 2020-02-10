عرض مسرحية جميل بثينة في شتاء طنطورة

الرياض ـ البلاد

أعلنت إدارة مهرجان “شتاء طنطورة” تنظيم أسبوع “جميل بثينة”، والذي ستنطلق فعالياته اعتباراً من الخميس المقبل، على مسرح المرايا، لافتة إلى أن الأسبوع سيشهد تقديم عرض لمسرحية “جميل بثينة”، عن قصة الحب الشهيرة للشاعر جميل بن معمر ومحبوبته بثينة بنت حيان في العلا، وسيقدم العرض فرقة “كركلا” المسرحية.

ويضم الأسبوع العديد من الفعاليات، من بينها معرض صحراء العلا، ومعرض بياجيه، وسوق وادي القرى، إلى جانب فعاليات أخرى تقام في واحة العجائب بين تضاريس وصحراء العلا يذكر أن طبيعة العلا تعد، واحدة من أعظم عجائب الدنيا التي بقيت طي الكتمان، يُحيط بها الجمال الطبيعي والآثار التاريخية التي تشهد على عظمة الإنسان وتطوره عبر التاريخ، والكيفية التي تمكنت من خلالها الحضارات القديمة من التأقلم مع طبيعة المنطقة وابتكار تقنيات الزراعة المختلفة لمحاربة ظروف الصحراء كما تعتبر العلا واحدة من أفضل المواقع التراثية المحفوظة في العالم، ومن أهم المناطق التي يمكن لزوار العلا مشاهدتها مدائن صالح، والتي تعرف أيضًا باسم الحِجْر، وقد كانت موطن الأنباط، كذلك هي فرصة للتعرف إلى مملكة دادان ذات الشهرة العالمية، ومقابر الأسود المكتشفة في الخريبة في دادان القديمة، وكذلك بلدة العلا القديمة،ويستمر المهرجان حتى 7 مارس القادم.