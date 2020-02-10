برعاية(البلاد) : انطلاق معرض الإنتاج الفني الدولي

الرياض ــ حمود الزهراني

برعاية البلاد الإعلامية ينطلق معرض الإنتاج الفني الدولي بنسخته الثانية (برودإكس السعودية)، في فندق فيرمونت الرياض بعد غد الأربعاء بمشاركة عدد من الشركات المختصة في صناعة الإنتاج الفني، وخبراء صناعة الإعلام والترفيه.

وقالت الرئيس التنفيذي للمعرض عبير جليح، بأن المعرض يشهد في دورته الثانية مشاركات دولية وإقليمية، إلى جانب عدد من الشركات ذات الاختصاص من الدول العربية ودول الخليج العربي ، وستنطلق جلسات ورش العمل المصاحبة للمعرض صباح الخميس وستكون الجلسة الاولى بعنوان (أهمية الاستثمار في الدراما والانتاج وأهمية الشراكات العربية في صناعة المحتوى والتحديات في صناعة المحتوى المرئي والمسموع على مستوى الوطن العربي)، وفي الجلسة الثانية سيكون الحديث حول (مستقبل صناعة السينما بالسعودية)، والجلسة الثالثة (نظرة عامة عن البث التلفزيوني وانتاج البرامج في العالم العربي 2019)، أما الجلسة الرابعة (رأي أهم منصات المشاهدة في مستوى الانتاج الترفيهي في العالم العربي)، أما الجلسة الخامسة فتسلط الضوء على (اتجاهات جديدة في إنتاج قوالب البرامج المسموعة والمرئية).

وأضافت الجليح، سيكون لدينا متحدثون بارزون منهم: فجر قاسم، مدير ادارة تطوير قطاع الاعلام في مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، نبيل كازان مستشار ديسكوب بالشرق الأوسط ، وعادل ميمن، نائب رئيس المحتوى والتسويق بقناة زي الوان، وأمل الجندي، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام بمصر، والفنانة ميساء مغربي، ونادين أبو سمرة، ووسيم قطان.