باكستان: إصابة 10 مدنيين بقصف هندي عبر الحدود

إسلام آباد : وكالات

أعلنت باكستان عن إصابة عشرة من مواطنيها بينهم نساء وأطفال بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن القوات الهندية شنت عمليات قصف مكثفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، واستهدفت المدنيين بشكل مقصود في قطاعي “جندروت” و”نيكيال” عبر الخط الفاصل في كشمير، ما أدى إلى إصابة عشرة باكستانيين بجروح متفاوتة بينهم نساء وأطفال، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف أن قوات الجيش الباكستاني ردت بقوة على مصدر الهجوم ما أدى إلى مقتل جندي هندي وإصابة ثلاثة آخرين بينهم ضابط برتبة رائد.

من جانبها استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال في السفارة الهندية لدى إسلام آباد غورف أهلواليا للاحتجاج على انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري كشمير.

وأدان بيان الخارجية الباكستانية استهداف المدنيين الأبرياء من قبل القوات الهندية، مؤكداً أن الأعمال الهندية تعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عليه بين البلدين عام 2003.