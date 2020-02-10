أبها – واس

دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط امس، فعاليات إعادة تفعيل مبادرة “عسير كذا أجمل” التي تستمر لمدة يومين، لإزالة التشوهات البصرية بالمحافظة. وأكد ابن مشيط أن إعادة تفعيل المبادرة جاءت بناء على بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير،

مثمناً دعم ومتابعة سموه لكافة البرامج والأنشطة بالمحافظة، للمضي قدماً والنهوض بمنطقة عسير في العديد من الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية, مقدماً شكره وتقديره لكافة الإدارات الحكومية المشاركة والمؤسسات الأهلية وأهالي المحافظة لإنجاح الفعالية, منوهاً على أهمية توعية كافة أفراد المجتمع للحفاظ على الممتلكات العامة وإشراكهم في إزالة التشوه البصري. عقب ذلك انطلقت المبادرة, من متوسطة الهرير بخميس مشيط, من خلال العمل على إزالة التشوه البصري بمشاركة العديد من طلاب وطالبات التعليم العام والكليات التقنية بالمحافظة.