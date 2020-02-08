مقتل زعيم القاعدة في اليمن

البلاد – عمر رأفت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فجر أمس (الجمعة)، أن القوات الأمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي خلال عملية في اليمن.

وقال ترمب في بيان نشره البيت الأبيض: إن الولايات المتحدة “أجرت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية”.

وأضاف: “مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدراً هائلاً من العنف ضد المدنيين في اليمن، وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا”.

واعتبر ترمب أن “موته يزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفاً، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي”.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي لم يشر إلى تاريخ مقتل الريمي، إلا أن مصادر، وفقاً لـ”العربية” و”الحدث”، قالت: إن طائرة مسيرة أمريكية استهدفت مساء الجمعة 31 يناير الماضي منزلاً في مديرية “وادعي عبيدة” شرق مدينة مأرب اليمنية، يسكن فيه عناصر من تنظيم “القاعدة”، وأدت الغارة لمقتل قاسم الريمي.

الريمي هو نائب زعيم القاعدة أيمن الظواهري ويستخدمه لزعزعة الاستقرار في اليمن والشرق الأوسط، إذ عمل الريمي في تنظيم القاعدة منذ التسعينيات بأفغانستان مع زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وعقب عودته إلى اليمن، تم اعتقاله في سجن الأمن السياسي بصنعاء مع عدد من الإرهابيين العائدين من أفغانستان.

وفي فبراير 2006 تمكن من الفرار من السجن مع 23 آخرين، وغيّرت عملية الهروب المثيرة مصير حراك الإرهابيين في اليمن، بحسب “مونت كارلو الدولية”.

وأدرجت واشنطن اسم الريمي على قائمة الإرهاب في مايو 2010، وجمدت أرصدته المصرفية داخل الولايات المتحدة، وفي يوليو 2007 ارتبط اسمه بالهجوم الذي استهدف مجموعة مع السياح الأسبان وأسفر عن مقتل 8 منهم في مأرب بوسط اليمن.

وبات الريمي القتيل ثالث شخصية إرهابية قضت عليها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، إذ قتلت أمريكا قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في يناير الماضي بغارة جوية في بغداد، وقبله قتلت في أكتوبر الماضي زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي داخل سوريا.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر، طبقاً لقناة “الحدث”، أمس، بمقتل قيادات حوثية تلقوا تدريبات سابقا في إيران إثر ضربات طيران التحالف، الخميس، استهدفت مواقعهم في المحزمات بمحافظة الجوف.

وقالت المعلومات: إن التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عدداً من قيادات من المليشيات الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحي الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.

من جهة أخرى، أفادت معلومات أيضا بمقتل القيادي الحوثي مراد الحباري المكنى “أبو ليث”، مع 9 من مرافقيه في مواجهات بين قوات من الجيش الوطني والميليشيات الحوثية في محافظة الجوف شمال اليمن.

بدورها، أوضحت مصادر عسكرية أن الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب شمال صنعاء، وقتل خلال صد الجيش لهجوم الميليشيات تكبدت خلاله عشرات القتلى والجرحى.

إلى ذلك، حققت قوات الجيش الوطني اليمني انتصارات كبيرة على المليشيات الحوثية الانقلابية، في جبهات نهم شرقي صنعاء والجوف ومأرب، وسيطرت على أجزاء من جبل هيلان بمديرية صرواح.