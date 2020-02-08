الدوري الإسباني: زيدان يتعرض إلى حادث مروري

زيدان يتعرض لحادثة قبل 24 ساعة من موقعة أوساسونا..

تعرض مدرب فريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، إلى حادث مروري اليوم السبت.

وفق ما أوردته يومية “ماركا” الإسبانية، فإن زيدان اصطدم بسيارة أثناء ذهابه إلى تدريبات الفريق الصباحية.

ووقع الحادث بالقرب من مقر تدريبات ريال مدريد “فالديبيباس” صبيحة اليوم.

رُغم ذلك أشرف زيزو على الحصة التدريبية ثم ظهر في المؤتمر الصحفي للإجابة على أسئلة الإعلام.

واوضحت التقارير أن الحادث كان طفيفًا وأضر فقط بالأجزاء الخارجية من السيارتين.

يرتحل ريال مدريد غدًا لمواجهة أوساسونا في ملعبه أل سادار لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني.