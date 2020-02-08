الرياضة

زيدان يتعرض لحادثة قبل 24 ساعة من موقعة أوساسونا..

الدوري الإسباني: زيدان يتعرض إلى حادث مروري

محمد ابو الوفاaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ       8 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
زيدان مدرب ريال مدريد

تعرض مدرب فريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، إلى حادث مروري اليوم السبت.

وفق ما أوردته يومية “ماركا” الإسبانية، فإن زيدان اصطدم بسيارة أثناء ذهابه إلى تدريبات الفريق الصباحية.

ووقع الحادث بالقرب من مقر تدريبات ريال مدريد “فالديبيباس” صبيحة اليوم.

رُغم ذلك أشرف زيزو على الحصة التدريبية ثم ظهر في المؤتمر الصحفي للإجابة على أسئلة الإعلام.

واوضحت التقارير أن الحادث كان طفيفًا وأضر فقط بالأجزاء الخارجية من السيارتين.

يرتحل ريال مدريد غدًا لمواجهة أوساسونا في ملعبه أل سادار لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني.

محمد ابو الوفا

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