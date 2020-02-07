الذهب مستقر مع تراجع الأسهم

البلاد : وكالات

استقرت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، بعد صعودها ليومين مع تراجع الأسهم، بينما لا يبدي الفيروس التاجي الذي ظهر في الصين بوادر انحسار وسط مخاوف متصاعدة من أثر أوسع نطاقاً على النمو الاقتصادي.

لكن المعدن يظل بصدد أكبر تراجع أسبوعي له في ثلاثة أشهر حيث واصلت بيانات قوية للاقتصاد الأميركي، تشمل تراجعاً في طلبات إعانة البطالة، تدعيم الدولار. ويرقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدر في وقت لاحق اليوم.

وفي الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقراً دون تغير يذكر عند 1566.33 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن بانخفاض 1.5 بالمئة للأسبوع. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1569.30 دولار للأوقية.

وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في ديلي إف.اكس، “التركيز منصب على ما إذا كنا سنحصل على صدمة اقتصادية قوية بما يكفي (من الفيروس) بما يدفع البنوك المركزية لمزيد من خفض أسعار الفائدة.”

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2336.78 نقطة للأوقية. ومازال المعدن، المستخدم أساساً في أنظمة عوادم السيارات، يتجه صوب أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.