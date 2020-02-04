مقتل قيادات حوثية بارزة في الجوف

عدن – البلاد

أكدت وسائل إعلام وناشطون محليون يمنيون، أن ضربات جوية شنتها طائرات التحالف العربي على مواقع المليشيات الحوثية الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، أدت إلى مقتل قيادات بارزة في المليشيات، بينهم ما يسمى برئيس هيئة الأركان في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، اللواء الركن محمد الغماري، ومحافظ الجوف فيصل بن حيدر، ومحافظ المحويت أبو يحيى المراني، المعينين من قبل المليشيات الإرهابية، في غارة جوية بمنطقة “صفر الحنايا” التابعة لمديرية المتون، جنوب غرب محافظة الجوف.

وعلى الرغم من عدم تأكيد صحة المعلومات أو نفيها من قبل المليشيات، إلا أن مصادر عسكرية في الجيش الوطني اليمني، أكدت لموقع إعلامي، أن طائرات التحالف العربي، شنّت أكثر من 3 غارات جوية على أهداف حوثية في مديرية المتون، جنوب غرب الجوف، ولجأت مليشيات الحوثيين إلى قطع شبكات الاتصالات عن محافظة الجوف، للمرة الثانية في غضون أسبوعين، تزامنا مع معارك عنيفة تشهدها المحافظة.

في حين أكد مصدر عسكري أنه تم القبض على القيادي البارز في المليشيا الحوثية الانقلابية، أبو علي الحاكم، إثر سقوطه من جبل الساقية، وقتل نحو 35 حوثيًا وإصابة آخرين خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني في جبال الساقية، المحاذية لجبال يام بمديرية نهم في شرق صنعاء.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن علي محسن الهدي، إن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تقدم للحوثيين بالمدرعات وتم التصدي لها وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي تلقت فيها جماعة الحوثي هزائم متتالية، وكانت قوات الجيش اليمني قد تمكنت من استعادة سيطرتها على جبل “عيقب” الاستراتيجي بمديرية نهم أخيراً.