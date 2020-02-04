ما هي متلازمة “ملكة النحل” التي تعاني منها بعض النساء؟

تعد متلازمة “ملكة النحل” أو Queen Bee هى فرض السيطرة على الأخرين وإظهار عيوبهم ومنافستهم، وترتبط هذه المشكلة غالبا بالشعور بالفوقية وبتعزيز الأنا والحرص على إظهار الإنجازات وإن كانت بسيطة جدا.
وتعاني بعض النساء من هذه المتلازمة في حياتهن العملية والاجتماعية ، وهو ما يتسبب في نفور الأخريات منهن بسبب المشاكل التي تحدث نتيجة للتصرفات التي تقوم بها من تعاني بهذه المتلازمة، وهناك بعض الدلالات عليها وهى كالتالي..
1/ الحرص على الظهور ولفت النظر بشكل مبالغ فيه سواء في الملابس والمكياج.
2/ ترداد التحدث بالسوء عن الأخريات وإطلاق الأحكام السلبية على كل ما يقلنه أو يفعلنه مع الحرص على التقليل من أهمية ذلك، وقد يصل الأمر إلى حد التحقير والإهانة.
3/إظهار العدائية في التعاطي مع الأشخاص الآخرين وإساءة معاملتهم.
4/ السعي إلى تدمير ثقة الأخريات بأنفسهن وعلى جعلهن يصبن بالإحباط ويشعرن بالدونية وبعدم الرضى.
وكشفت الابحاث العلمية في مجال علم النفس أن هذه المتلازمة تنتج عن شعور المرأة بعدم الأمان، وهى تعكس هذا الشعور على الأخريات بمعنى “الاسقاط النفسي” وتحاول التخلص منه خلال طريقة تعاملها السيئة معهن، ولهذا عادة ما يتم الابتعاد عنهن.