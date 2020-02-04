تناول الدجاج وأمراض القلب.. مرتان أسبوعيا قد يقودانك إلى هذه الكارثة!

تناول الدجاج يتأرجح بين الإيجابية والسلبية، لكن هذه الدراسة التي يستعرضها التقرير هي الأخطر على الإطلاق.

وبحسب الدراسة التي نشرها سبوتنيك، فإن تناول الدجاج مرتين في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والوفاة المبكرة.

الدراسة شرحتها الباحثة نورينا ألين، أستاذة مساعدة في الطب الوقائي بكلية الطب بجامعة “نورث وسترن فاينبرغ” الأمريكية.

الباحثة أكدت أن تناول الدجاج مرتين في الأسبوع يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 7%، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

ودرست “ألين” مع مجموعة من الباحثين، الوجبات الغذائية لما يقرب من 30000 شخصا بالغا.

ووجدت أن من يتناولون اللحوم المصنعة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأزمات قلبية.

كما أن الأشخاص الذين يتناولون الدواجن أو اللحوم الحمراء مرتين أسبوعيًا، أكثر عرضة لخطر الموت المبكر.

وأوضجت الباحثة، أن من يتناولون الأسماك، هم في صحة جيدة نظرا لأن تناول الأسماك مثل السلمون أو التونة يحمي القلب ويزيد من المناعة.

ويرتبط استهلاك اللحوم أيضًا بمشاكل صحية أخرى مثل السرطان، وتعد أمراض القلب ثاني أكبر قاتل في المملكة المتحدة.

حيث يعاني 7.4 مليون بريطاني من مشاكل في القلب أو الدورة الدموية.

ونصحت هيئة الصحة البريطانية، بالحد من استهلاك اللحوم بشكل عام إلى 70 جراما يوميا، أي تناول شريحة بحجم كف اليد لحماية القلب.