القصاص بمواطن قتل آخر ضرباً في أبها

أبها : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بمدينة أبها ، حكم القتل قصاصاً بـ/ حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري – سعودي الجنسية – إثر اقدامه على قتل / جابر بن أحمد بن محمد آل بومدره – سعودي الجنسية – ، وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته.

وقالت الداخلية في بيان لها إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.