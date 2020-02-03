احذر إهمال مرض النقرس قد يتسبب في مضاعفات خطيرة!

يعد النقرس هو شكل شائع ومعقد من التهاب المفاصل، والذي قد يتسبب في كثير من الالام للمصاب به، وتتمثل في نوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في المفاصل وغالبا يكون المفصل عند قاعدة إصبع القدم الكبير.
تحدث نوبات النقرس الشديدة غالبا في الليل أثناء النوم وقد تؤدي إلى إيقاظ المريض من نومه، ويشعر المصاب بالحرارة في المفصل وألم شديد مع تورم ، وفي بعض الأحيان يشمل المفاصل الأخرى التي تتأثر عادة مثل الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع .
ويفضل عن زيادة هذه الأعراض والمعاناة من ألم شديد في المفاصل الاتصال بالطبيب وزيارته لتلقي العلاج المناسب للحالة المرضية، لأن اهمال مريض النقرس لحالته الصحية قد يتسبب في تفاقم الألم وربما يؤدي إلى تلف المفاصل.