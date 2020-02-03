إصلاح 18 ألف م2 من حفر شوارع الدمام

الدمام – البلاد

أكدت أمانة المنطقة الشرقية أن الفرق الميدانية أصلحت أكثر من 18 الف متر مربع من حفر الشوارع وزراعة 660 الف شجرة وورود، وإزالة 966 حوش واستراحة ومخيم عشوائي وإصلاح 238 لوحة إرشادية وصيانة أرصفة بطول 21192 ألف متر طولي، بالإضافة إلى إزالة 1810 لوحة دعائية مخالفة في الدمام، ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري التي نفذتها الأمانة خلال شهر يناير الماضي في الدمام.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، إنه تم خلال الحملة معالجة 120 من واجهات المباني والمحلات، وإزالة 241 مظلة وهنجر داخل الأحياء، وإزالة 2458 متراً من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع 526 من الباعة الجائلين، وإزالة 188272 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح 3829 عمود إنارة متهالك، ومعالجة واستبدال 5244 حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح وتأهيل 481016 ألف متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة 1939 سيارة تالفة ومهملة. في السياق ذاته، رفعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ما مجموعة 49.645 متر مكعب من المخلفات بالأحياء والطرق خلال شهر يناير الماضي، شملت الأنقاض والرمال، وغيرها، وذلك ضمن حملاتها في معالجة التشوه البصري، في أنحاء المحافظة وتوابعها.