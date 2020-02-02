29 تريليون دولار تعاملات الصين بسوق العملات

بكين – وكالات

أظهرت بيانات واردة من مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين أن السوق الصينية لصرف العملات الأجنبية سجلت معاملات بقيمة 200.56 تريليون يوان ( 29.12 تريليون دولار أمريكي ) في عام 2019.

وقال بنك الاستثمار جولدمان ساكس الأمريكي إن تفشي فيروس كورونا من المرجح أن يقتطع 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الصين في 2020 ، كما عدّل بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين هذا العام إلى 5.5% من 5.9%.

وتهدد الإجراءات التي اتخذتها الصين لاحتواء وباء كورونا على غرار تقييد حركة وسائل النقل وشلّ قطاع السياحة بمفاقمة تباطؤ الاقتصاد، ما يذكّر بتداعيات فيروس سارس عام 2002-2003.

وسيتسبب إغلاق مصانع صينية أبوابها ولو مؤقتًا في تعطيل القطاعات الصناعية في كثير من البلدان حول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة والتي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد الصينية في عدة قطاعات أبرزها التكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية والسيارات.

وسعيا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، اتخذت الصين إجراءات غير مسبوقة تؤثر على الحركة الاقتصادية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.