هذه الطريقة تمكنك من القضاء على السيلوليت خلال شهر

تعاني الكثيرات من النساء تفاقم مشكلة السيلوليت الذي يشوه بشرة أجسامهم، وعادة ما يلجأن إلى عيادات التجميل لعلاج هذه المشكلة ولكننا جئنا إليكِ عزيزتي اليوم بوصفة من مكونات طبيعية وبسيطة متوفرة بالمنزل للقضاء على هذه المشكلة.
وتعتبر وصفة مكعبات بودرة القهوة الأكثر فعالية، ويحتاج تحضيرها إلى 3 ملاعق طعام من بودرة القهوة، ملعقتي طعام من جل الألوي فيرا وكوب ماء.
تمزج هذه المكونات جيدا حتى الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات، ويوزع المزيج على مربعات قالب ثلج يتم وضعه في الفريزر.
وللاستفادة من خصائص المكونات يجب فرك مكان ظهور السيلوليت بمكعب في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وفي المساء قبل الذهاب إلى السرير.
وبعد شهر من الاستعمال لابد من ملاحظة التغيير الذي يطرأ على البشرة حيث يمكن أن تتخلص من السيلوليت وتستعيد البشرة نعومتها وتجانسها.