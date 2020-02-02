هذا الزيت يعطي شعرك رائحة سحرية وجذابة!

المرأه متابعاتهذا الزيت يعطي شعرك رائحة سحرية وجذابة! فرناس حفظيaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ 2 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق كل امرأة ترغب أن تكون رائحة شعرها مميزة ، ولهذا تبحث عن الشامبو المناسب له بعناية وتختار الكريمات والزيوت التي تعطيها الرائحة التي تريدها. ويمكنك عزيزتي باستخدام بعض المكونات الطبيعية تحقيق الهدف الذي تبحثي عنه، عليكِ بإحضار زيت الماندارين الأساسي، ولاستخدامه رطبي شعرك بالقليل منه وستدوم رائحته المميزة طوال النهار. ويمكن هذا الزيت أيضا أن يمد فروة رأسك بالفيتامينين E وB 12 اللذين يحفزان نموه ويحدان من تساقطه. كما أن يحتوي على مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة الضارة فضلا عن أنه يحافظ على مستوى حموضتها الطبيعي ويمنع إفرازها المفرط للزهم. وللغاية نفسها ينصح أيضا باستخدام زيت الياسمين الأساسي وماء الورد اضافة إلى خلاصة اللافندر وزيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت الليمون. مرتبط