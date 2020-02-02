عبد المجيد عبد الله لفؤاد عبد الواحد: أنت نجم الأعوام المقبلة

الرياض – البلاد

وصف الفنان عبدالمجيد عبدالله الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد أنه نجم الأعوام المقبلة الذي رسم لنفسه خطاً وشخصية فنية يسير عليهما، وذلك من خلال تغريدة خاصة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” معلناً تعاونه معه كملحن في ألبومه الجديد “فؤاد 2020”

حيث قال فيها: “أغنيه جديده للفنان الصغير سناً والكبير فناً وموهبةً فؤاد عبدالواحد، من كلمات العبقري تركي والحاني، أتمنى تنال رضاكم”، وتحمل عنوان “محبوب روحك” من كلمات الشاعر “تركي” وتوزيع موسيقي لعصام الشرايطي،وحققت أولى أغنيات الألبوم “فؤاد 2020” الذي طرحها فؤاد عبد الواحد تحت عنوان “الزمان” قرابة المليوني مشاهدة، من كلمات “العالية” والحان ياسر بو علي وتوزيع خالد عز ومكس وماسترنغ جاسم محمد، وهي من الأغنيات الكلاسيكية في الألبوم المتضمن 17 أغنية تجمع بين الأيقاعات والتقاسيم المختلفة.

ويتعاون فؤاد في الألبوم مع نخبة كبيرة من أهم صناع الأغنية من شعراء وملحنين وموزعين، ويحمل أفكار ومواضيع غنائية جديدة ومختلفة، سلاحظها الجمهور الذي أعده فؤاد على مدار عامين من العمل والسفر من أجل تنفيذه تسجيله.