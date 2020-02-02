تأشيرات فورية لتأسيس مشاريع ريادة الأعمال

الرياض – البلاد

أوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين ، أن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة تأشيرات التأسيس لمشاريع ريادة الأعمال، والتي ستسهم في دعم رواد الأعمال ورفع نسبة التأشيرات الفورية المصدرة لهم.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات “ملتقى بيبان الرياض” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” واختتم أعماله أمس، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي الجعويني ووكيل الوزارة للشؤون العمالية وعدد من رواد ورائدات الأعمال، متناولا نتائج مبادرات الوزارة الـ 68 التي أطلقتها في وقت سابق، إضافة إلى الـ 20 مبادرة التي أعلنت مؤخرا ، وتضمنت محاور اللقاء مناقشة بناء القدرات والتدريب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات الحالية والمستقبلية لتلك المنشآت ومصادر الدعم المالي، والمبادرات الجديدة التي تخص المنشآت، وأهمية توطين الوظائف وتحدياتها والتوظيف عن بعد والتوظيف الجزئي، ودور القطاع الخاص في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

* تجارب رائدة

واستعرضت 120 شركة سعودية وخليجية تجاربها في عالم ريادة الأعمال أمام زوار ملتقى بيبان الرياض، بهدف خلق بيئة محفزة أمام زوار الملتقى وأصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية تسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وإبراز إنجازات رواد الأعمال السعوديين والخليجيين، وخلق بيئة جاذبة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال.

وتنافست الشركات الناشئة فيما بينها لجذب أكبر عدد من الزوار للاطلاع على تجاربها، إذ استعرضت شركة سعودية ناشئة تجربتها في مجال التوظيف التي كانت بدايتها قبل 8 أشهر من خلال جمع الراغبين في الوظائف الجزئية والموسمية من عمر 17 سنة فما فوق بهدف تطوير مهاراتهم والدخول في سوق العمل مبكرا وكذلك تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، وبلغ عدد المشتركين أكثر من 15 ألف مشترك إلى جانب اشتراك أكثر من 300 شركة في الموقع تطرح الفرص الوظيفية المتاحة لديها.

كما أطلع الزوار على تجربة شركة كويتية ناشئة تعمل في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية والتي لم يتجاوز تواجدها في السوق السعودي أكثر من 6 أشهر، بعد أن تأسست في الكويت عام 2017م برأس مال عند التأسيس بلغ نحو مليوني ريال وتضاعف مبيعاتها 120% خلال عام 2018 مقارنة في 2017.

يهدف ملتقى بيبان إلى تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، ويقدم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها.