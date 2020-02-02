«براين آدامز» و «زد» يطربان الجماهير

جدة – خالد بن مرضاح

اتجه محبو الموسيقى مرة أخرى لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لحضور الحفل الذي أحياه أسطورة الروك “براين آدامز” ونجم “الدي جي” العالمي الحائز على جائزة جرامي “زد” حيث استمتعوا بالأداء الرائع الذي قدمه النجمان.

وقدم الكندي آدامز مجموعة من أجمل أغانيه مثل “رن تو يو” و “سمر أوف 69” و “آي دو إت فور يو (ايفريثينغ آي دو)” التي تعتبر من الأغاني الخالدة في عالم الموسيقى. كما قدم أسطورة الروك مجموعة أغان من ألبومه الجديد الرابع عشر في مسيرته الفنية “شاين ألايت” الذي تعاون فيه مع الفنان العالمي “إد شيران”.

وتلاه نجم الدي جي والمنتج الموسيقي الحائز على جائزة جرامي “زد” الذي أشعل حماس الجماهير مع مجموعة من أشهر أغانيه مثل “كلاريتي” و “آي وانت يو تو نو” و “ستاي ذا نايت” والتي تعاون فيها النجم الروسي-الألماني مع بعض ألمع الأسماء في عالم الموسيقى مثل “سيلينا غوميز” و “أريانا غراندي” و “كاتي بيري”.

وتختتم الحفلات الموسيقية المصاحبة لمنافسات بطولة السعودية الدولية للجولف اليوم حيث سيعتلي منصة مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كل من الفرقة العالمية “جيبسي كينغز” والنجم العالمي “لويس فونسي” لتقديم ليلة لاتينية مليئة بالتشويق والأنغام الرائعة.